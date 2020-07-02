香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續4日跌勢，報0.46268厘，較周二高0.02072厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.12881厘，較周二低0.05208厘；1星期拆息回落至0.275厘；兩星期拆息上揚至0.35167厘；3個月拆息回升至0.7856厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.01958厘；1年期拆息下跌至1.31185厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7504。