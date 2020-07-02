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今日 11:59 香港財經

金管局:全球低息更易捍衞聯滙

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金管局總裁余偉文表示，在環球利率低企的環境下，本港更容易捍衞聯繫滙率。

英國《金融時報》引述余偉文稱，現時環境與1998年亞洲金融風暴時不同，當時泰銖、印尼盾、韓圜等多隻亞洲貨幣大幅調整，港元也承受巨大沽壓。如果有大量資金外流，拆息上升是重要的調節制度，但當前全球利率低企，只要有10%至15%溢價，就能吸引資金回流，故捍衞港元滙價相對容易。

他又強調，現時貨幣基礎較20年前大很多，監察金融體系的技術亦更先進，能掌握銀行借貸予投機者的情況。

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