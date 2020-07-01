香港財經 時事脈搏

財經事務及庫務局公布，政府在第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「抗疫基金金融科技人才計劃」，將於明日(2日)推出並接受申請，以支持香港的金融科技發展。

計劃共有1000個資助名額，以先到先得的方式接受申請，每間金融科技公司可申請一個新的全職職位，申請獲批後可獲每月1萬元資助額，全數用作支薪，資助為期最長12個月，涉及資助總額可達1.2億元。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士。為支持金融科技的發展，財經事務及庫務局推出「千人計劃」，資助本地金融科技公司、初創及其他有金融科技相關業務的企業，創造1000個職位，聘用本地人才，豐富香港的金融科技人才庫。

申請企業必須是香港註冊公司或非牟利組織，在香港有固定的實體辦事處進行實質的金融科技業務，並於今年1月1日以前已營業，以及在申請時仍在營運。

數碼港獲財經事務及庫務局委託，負責執行，處理審批及資助發放工作。數碼港會在確認申請公司及職位條件，以及聘用合約生效後，盡快發放首3個月資助金額，之後會每3個月一次，以預付形式發放資助金額。

參與計劃公司須定期向數碼港提交僱員的支薪記錄及強積金供款證明，而數碼港會在計劃中期及末期，約見相關僱員及其主管進行檢討，以監察聘用情況，確保公帑用得其所。