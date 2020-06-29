香港財經

特區政府歡迎中國人民銀行、香港金管局及澳門金管局發出聯合公告，決定在粵港澳大灣區開展雙向「跨境理財通」業務試點，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民可在粵港澳大灣區跨境投資區內銀行銷售的理財產品。

行政長官林鄭月娥表示，開展「理財通」充分展示中央對大灣區金融發展的高度重視和支持，突顯國家作為香港的堅實後盾，香港繼續在國家經濟發展和金融市場對外開放中擔當引領的角色。而國家安全立法，將會讓香港恢復穩定、法治和良好的營商環境，確保投資者信心，進一步鞏固和提升香港國際金融中心的地位。

財政司司長陳茂波稱，「理財通」為香港整個金融產業鏈，以至其他專業服務範疇帶來龐大商機，為三地金融業界開拓更廣闊的市場，也為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，促進人民幣跨境流通和使用，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。同時，「理財通」為國際金融機構提供更大誘因，為立足香港並投放更多資源，以服務大灣區城市的大量投資者，強化香港作為國際資產管理中心以及資金進出內地重要橋樑的角色。

根據聯合公告，港澳與內地相關監管機構將商議確定相關的實施細則，包括投資者資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾紛處理等。理財通的正式啟動時間和實施細則將另行規定。