 
熱門：

今日 17:24 香港財經

港交所縮短牛熊證等上市周期至3個交易日

放大圖片

港交所(00388)宣布，結構性產品的上市周期，將由5個交易日縮短至3個交易日。

發行商將可以在提交產品條款之後的第3個交易日，將其結構性產品，如衍生權證、牛熊證及界內證於現貨市場上市，供投資者買賣。新上市周期將適用於下月13日或之後推出的產品。

港交所市場主管姚嘉仁表示，更短的結構性產品上市周期，有助發行商更好地應對市場狀況的變化，提高市場效率。香港的結構性產品市場在過去十多年交易額穩據全球首位，今次縮短上市周期，是進一步發展並優化結構性產品市場的重要一步。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads