港交所(00388)宣布，結構性產品的上市周期，將由5個交易日縮短至3個交易日。
發行商將可以在提交產品條款之後的第3個交易日，將其結構性產品，如衍生權證、牛熊證及界內證於現貨市場上市，供投資者買賣。新上市周期將適用於下月13日或之後推出的產品。
港交所市場主管姚嘉仁表示，更短的結構性產品上市周期，有助發行商更好地應對市場狀況的變化，提高市場效率。香港的結構性產品市場在過去十多年交易額穩據全球首位，今次縮短上市周期，是進一步發展並優化結構性產品市場的重要一步。
今日 17:24 香港財經
港交所(00388)宣布，結構性產品的上市周期，將由5個交易日縮短至3個交易日。
發行商將可以在提交產品條款之後的第3個交易日，將其結構性產品，如衍生權證、牛熊證及界內證於現貨市場上市，供投資者買賣。新上市周期將適用於下月13日或之後推出的產品。
港交所市場主管姚嘉仁表示，更短的結構性產品上市周期，有助發行商更好地應對市場狀況的變化，提高市場效率。香港的結構性產品市場在過去十多年交易額穩據全球首位，今次縮短上市周期，是進一步發展並優化結構性產品市場的重要一步。
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