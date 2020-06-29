香港財經

內地上月公布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，星展集團董事總經理兼集團財資及市場部總監伍維洪指出，大灣區對銀行及金融機構而言有大量機會，因對於外滙與貨幣滙款、融資與投資相關的跨境資本流動，以及在岸離岸資產轉移方面，內地均可望放寬。與此同時，「理財通」細節出台在即，星展料貨幣掛鈎產品以及獲證監會批准的產品，如單位信託與股票掛鈎投資產品(ELI)，會成為「理財通」首階段的南下合資格投資產品。

伍維洪解釋，理財產品在現時接近零息的環境下需求大，而且在內地資本管制下，很多保險公司及資產管理公司現時未必取得足夠額度投資離岸產品，因此對內地資金經「理財通」南下本港購買理財產品的前景看法正面，認為市傳的1500億元人民幣額度不算大。北上需求方面，由於內地國債債息高於美國，故亦不排除會有熟悉內地信貸市場的本港投資者，經「理財通」北上投資。他透露，集團1年前已就大灣區的業務機會作出部署。

被問到是否預期「港區國安法」影響本港金融市場，伍維洪指出，大部分商界及金融界聲音均認為，法例通過後示威會有所減少，社會將更為穩定，有利業務。即使有人才可能因此外流，但本港作為國際金融中心，同時亦會繼續吸引其他外來人才來港工作。至於有意見擔心，美國會透過即時支付結算系統(RTGS)或其他方式，限制本港外滙兌換結算。他相信，美國無權在該系統施加限制，但不排除美國會限制某些該國資金流經本港，惟預期金管局亦有措施應對。

伍維洪續稱，本港聯滙制度受龐大外儲支持，且當中主要組成部分為美元，而港元亦處於強方兌換保證水平。他又認為，港息走強壓力仍大，因未來幾個月仍有不少新股招股，預期港息對美息的溢價，未來會維持在穩定範圍。港股方面，他指投資者傾向在港股下跌時吸納，多於在消息發生後沽貨，預期恒指今年餘下時間介乎23000點至27000點。