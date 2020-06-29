香港財經

本港5月出口按年下跌7.4%，連跌3個月，遜預期，進口則按年下跌12.3%，連跌18個月，亦遜預期。

政府統計處公布，5月份商品整體出口貨值為3176億元，按年下跌7.4%，跌幅較上月擴大3.7個百分點，遜於市場預期跌5.5%；商品進口貨值為3313億元，按年下跌12.3%，跌幅亦較上月擴大5.6個百分點，遜於市場預期跌8.5%。5月錄得有形貿易逆差137億元，相等於商品進口貨值的4.1%。

今年首5月，商品整體出口貨值按年下跌8%；商品進口貨值下跌9.8%。首5個月錄得有形貿易逆差1417億元，相等於商品進口貨值的8.9%。

政府發言人表示，隨着環球需求不振令區內貿易往來疲弱，五月份商品出口貨值的按年跌幅擴大至7.4%。輸往內地出口的增長顯著減慢，輸往許多其他主要市場的出口則繼續錄得不同程度的跌幅。4月及5月合計，商品出口貨值按年下跌5.7%，較第一季9.7%的跌幅收窄。

展望未來，香港的出口表現短期內將繼續受壓。冠狀病毒病疫情在世界各地持續蔓延仍然是全球經濟的主要威脅。中美政經關係的發展亦須關注。政府會繼續密切留意情況。

5月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌4.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓跌45.5%、印度跌37.9%、新加坡跌29%。另一方面，輸往台灣和中國的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升16.6%和0.3%。