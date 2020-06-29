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今日 11:44 香港財經

滙豐香港社區夥伴計劃加倍捐款至3600萬

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滙豐宣布，加碼支持「滙豐香港社區夥伴計劃2020」，捐款額增加一倍至3600萬元，並挑選出70個來自全港18區的項目，與社區攜手抗疫、渡過經濟難關，估計受惠人次將倍增至超過63萬，等於每12個人便有一人受惠。

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，新型冠狀病毒無疑嚴重打擊香港經濟，但從正面的角度看，大家在這段艱難時刻互相幫助。有見及此，決定加碼支持「滙豐香港社區夥伴計劃2020」。今年共收到超過200份申請，有信心各項目能夠延續守望相助的精神，加強社區的連繫。

今年獲選的項目比以往多元化，包括培訓年輕人擔當社區大使、引入數碼科技改善長者精神健康、為受疫情影響行業的從業員提供就業支援，以及提供學童學習支援等。香港社會服務聯會再次獲得滙豐委任，管理和監督所有撥款項目。

70個項目當中，42個旨在促進身心健康，而28個針對提升受惠人士的未來技能。負責籌辦這些項目的53家非牟利組織，將於今年7月至明年8月推出項目。

該計劃自2012年推出以來，已成為加強全港18區社區協作的重要活動。今年的主題是「為香港打氣！」。滙豐早前邀請不同的非牟利組織參加，設計出針對抗疫的項目，反應相當熱烈，共收到215份申請，當中70個項目成功獲選。

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