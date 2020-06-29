 
熱門：

今日 10:12 香港財經

鍾國斌:未有外資撤離本港

放大圖片

全國人大常委會會議昨日在北京召開，「港區國安法」料最快明天表決通過及隨即落實。自由黨黨魁兼立法會議員鍾國斌表示，目前未有外資撤離本港，很多商會代表皆表態支持法案。

鍾國斌在電台節目說，香港地位在亞太區無可取代，又形容99.9%生意人守規矩，但商界普遍對於美國正審議的《香港自治法案》表示憂慮，並指法案是「史上最辣」。

他期望，「港區國安法」在香港落實後，各界放下爭拗，社會盡快回復平靜，相信中央會按香港實際情況立法，不會想為香港營商環境帶來很大的改變。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads