香港財經

全國人大常委會會議昨日在北京召開，「港區國安法」料最快明天表決通過及隨即落實。自由黨黨魁兼立法會議員鍾國斌表示，目前未有外資撤離本港，很多商會代表皆表態支持法案。

鍾國斌在電台節目說，香港地位在亞太區無可取代，又形容99.9%生意人守規矩，但商界普遍對於美國正審議的《香港自治法案》表示憂慮，並指法案是「史上最辣」。

他期望，「港區國安法」在香港落實後，各界放下爭拗，社會盡快回復平靜，相信中央會按香港實際情況立法，不會想為香港營商環境帶來很大的改變。