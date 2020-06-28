虎視傳媒(01163)宣布招股詳情，每股招股價介乎0.84至1元，發售1.5億股，其中10%公開發售，集資1.26億至1.5億元。
一手2500股，入場費2525.19元。
該公司上市集資所得，其中35%用於增強人工智能(AI)和技術能力、提升AdTensor平台；約20%用於提升本地服務能力，擴大其全球覆蓋範圍；約20%用於提升IT基礎施、管理系統；約15%加強銷售及市場推廣；約10%用於探索戰略投資以及併購。
該股明天(29日)公開招股，7月3日截止認購，股份預期7月10日掛牌。
虎視傳媒(01163)宣布招股詳情，每股招股價介乎0.84至1元，發售1.5億股，其中10%公開發售，集資1.26億至1.5億元。
一手2500股，入場費2525.19元。
該公司上市集資所得，其中35%用於增強人工智能(AI)和技術能力、提升AdTensor平台；約20%用於提升本地服務能力，擴大其全球覆蓋範圍；約20%用於提升IT基礎施、管理系統；約15%加強銷售及市場推廣；約10%用於探索戰略投資以及併購。
該股明天(29日)公開招股，7月3日截止認購，股份預期7月10日掛牌。
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