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綠城中國(03900)分拆旗下從事代建業務綠城管理(09979)公布招股詳情，每股招股價介乎2.2至3元，發售4.775億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資10.51億至14.33億元。

一手1000股，入場費3030.23元。

該公司上市集資所得其中約20%將用於戰略收購拓展業務；約14.5%用於發展公司的商業資本代建；約51.5%用於向綠城中國償還債務；約4%用作開發公司的生態圈；約10%用於營運資金。

該股明天(29日)招股，7月3日截止認購，股份預期7月10日掛牌。