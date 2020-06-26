香港財經

金管局在季報表示，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發影響借款人的還款能力，香港銀行業未來幾季的資產質素或會轉差，潛在壞賬撥備可能繼續增加。金管局已要求銀行秉持貸款分類標準，以適時反映資產質素的變化。

金管局指出，受到新型冠狀病毒疫情爆發及經濟下滑影響，香港銀行業首季資產質素有轉差跡象，但銀行體系整體維持穩健，流動性及資本充裕，具強大緩衝以抵禦潛在衝擊。

季報顯示，於3月底，特定分類貸款比率及需要關注貸款比率，分別微升至0.62%及1.59%。金管局指出，兩者以歷史及國際標準計均屬良好，部分反映香港銀行採取審慎的信貸風險管理。

至於內地相關貸款的特定分類貸款比率，於3月底為0.73%，較前一季的0.75%微跌。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%上升至0.35%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.03%的水平。

今年首季銀行業存款總額維持穩定，其中港元存款及美元存款微跌0.1%。金管局稱，期內出現的波幅屬正常範圍，並無資金明顯流出銀行體系的情況。

期內，本港銀行貸款總額增長2.8%，其中在香港使用的貸款增加3.2%，在香港境外使用的貸款增加1.6%，貿易融資增加6.1%。內地相關貸款增加4.4%至約4.77萬億元，佔資產總額的17.1%。