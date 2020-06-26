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政府宣布委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席，任期由今年7月1日起至明年6月30日止。海洋公園表示歡迎，感謝即將卸任董事局主席的孔令成在過去6年領導董事局，為公園未來革新奠定基礎。

海洋公園並宣布委任現任公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜為下任行政總裁，任期由今年7月1日至明年年6月30日，接替於7月1日榮休的李繩宗。

劉鳴煒表示，非常榮幸獲邀擔任海洋公園公司董事局主席，並感謝過去與孔令成和李繩宗共事的機會。他們為公園倡導過不少項目，包括帶領公園開展重新定位的研究，為公園重塑未來奠定重要基礎。他會承先啟後，與其他董事局成員、陳善瑜及公園管理團隊緊密合作，協助政府重新審視海洋公園的未來路向。

劉鳴煒稱，陳善瑜在公園服務了28年，由她領導公園有助穩定士氣，讓團隊齊心推動公園的未來發展。憑藉她的財務策劃專長及對公園運作的透徹了解，董事局有信心在陳善瑜的帶領下，公園可在此重要時刻實施有效措施以善用資源和強化收入來源。

陳善瑜表示，很榮幸獲董事局信任並委予領導公園的重任，會秉承關愛社群的心志，繼續推出切合不同本地訪客社群的優惠。而她的首要任務，就是與董事局及政府緊密合作，讓充滿發展潛力的海洋公園重訂路向，為市民和訪港旅客帶來一個耳目一新的海洋公園。