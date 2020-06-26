香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日走低，報0.46696厘，較周三低0.00566厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11286厘，較周三跌0.005厘；1星期拆息回落至0.31625厘；兩星期拆息下滑至0.36321厘；3個月拆息跌至0.8206厘。

長息方面，半年期拆息走低至1.03018厘；1年期拆息回落至1.31116厘。

港滙方面，兌美元持續在7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7503。