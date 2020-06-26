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疫情或累大銀行損失5.46萬億 儲局限派息禁回購



美國聯儲局壓力測試結果顯示，大型銀行或因疫情損失最多7000億美元(5.46萬億港元)，局方宣布限制其派息水平，並禁止股份回購至第三季末。另外，堪薩斯聯儲總裁喬治稱，新冠疫苗成功研發前，美國經濟復甦路仍遙遠。

美放寬伏爾克法規 料為銀行業釋放400億美元



美國聯邦存款保障機構及貨幣監理署放寬《伏爾克法規》(Volcker Rule)對銀行投資的限制，或為銀行釋放400億美元資金。

IMF警告金融市場與實體經濟已脫節



IMF稱，在各國央行支持下，全球金融狀況總體緩解，但金融市場與實體經濟的發展之間已出現脫節，這種脆弱性可能對復甦構成威脅。

道指收復236點失地 收市反升299



IMF降全球經濟預測，美國新冠肺炎個案再飆升的打擊持續，美股道指初段曾挫236點；但受惠美國將放寬銀行監管的消息，道指尾段曾漲323點，收市仍升299點或1.18%。標指和納指分別上揚1.10%和1.09%。摩根大通、美銀、摩根士丹利、高盛和富國升幅介乎3.49%至4.79%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首季實際GDP年化季率終值為負5%，符預期。上周148萬人新領失業金，高於預期130萬人，但連續第12周回落。

￭ 美國疾控中心估計，感染新冠病毒的美國民眾，人數或是官方數字10倍。

￭ 得州疫情續惡化 叫停新一輪經濟重啟計劃。

￭ 因應佛羅里達州確診人數上升，蘋果周五起再度關閉當地14間門市。

￭ Nike第四季虧損7.9億美元，收入跌逾38%，均較預期差。

￭ Macy's百貨裁員3900人，相當於僱員總數3%。

￭ 避險需求推高美元，兌歐羅尾段升0.25%。美滙指數漲0.22%。

￭ 紐約期金跌0.3%，收報每盎斯1770.6美元。

￭ 布蘭特期油高收1.8%，報每桶41.05美元；紐約期油升1.9%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市升0.72%，英德法股分別高收0.38%、0.69%和0.97%。

￭ 歐洲央行會議紀要顯示，管委會已準備好調整所有工具。

￭ 世衞警告歐洲，病例驟升或令醫療系統崩潰。

￭ 德國和法國稱，會在政治和財政上支援世衞抗疫。

￭ 華為稱獲英國批出建築許可，在劍橋興建一座研發中心，耗資10億英鎊。

￭ 廉航捷星亞洲7月裁180人，佔新加坡員工約26%，剩餘員工大部分放無薪假至年底。

￭ 吉利集團轄下品牌富豪(Volvo)與Google母企旗下Waymo，同意合作研發共乘用途的自駕電動車。

美參院通過《香港自治法案》 涉制裁推港國安法官員



全國人大常委會本月底有機會通過港區國安法。美國國會參議院最新通過《香港自治法案》，要求制裁有份落實國安法的官員等。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報24609點，較恒指周三收市低172點；騰訊(00700)低近1%。

￭ 俗稱「黑期」在新加坡買賣的港股期貨報24710點，預示周五恒指或低開71點。

￭ 澳門確診一宗新冠肺炎輸入個案，連續77日無新增紀錄斷纜。

￭ 截至周四下午4時，本港新增14宗確診，其中12人曾到巴基斯坦，另外2人分別來自菲律賓和印度。

￭ 港府「保就業」計劃約14萬份申請不符合申請資格。

￭ 東瑞製葯(02348)以1.06億人民幣，於甘肅蘭州建新廠。

￭ 大凌(00211)全年虧損6666.1萬元，不派末期息。