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今日 13:24 香港財經

中原王美鳳:大型銀行上調H按息同業或跟隨

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市傳有大型銀行牽頭進一步上調新造按息及削減回贈，調整後600萬以下按揭額之H按息再由H加1.4%上調至H加1.5%，600萬以上按揭額主要亦由H加1.38%上調至H加1.45%，加幅0.07厘至0.1厘；現金回贈大約再削減至貸款額之0.2%至0.5%，減幅0.3%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，受經濟疲弱、市場潛在風險增加等因素影響下，加上息率向下令銀行淨息差受壓，銀行尤其是個別大型銀行現階段對於控制資金成本重要性放前。最近與樓按相關的1個月拆息回落至低於0.5厘水平，並逐步趨近美息，H按息減幅較首季已達0.6厘至0.7厘，加上拆息仍稍高於美息，稍後或再有下跌空間，銀行資金成本卻未必達致同步回落，導致按揭利潤減少，銀行淨息差有收窄風險。

王美鳳又說，拆息跌勢下，大型銀行拆出資金收益亦減少。在息差收窄下，當銀行樓按取態仍較保守，便傾向上調按息、削減優惠。大行牽頭調整往往具指標性，其他銀行在當前環境或保險地跟隨大行做法。

儘管銀行上調H按息，但實際加幅仍相對輕微，有關大型銀行今年對於新造按息加幅累計僅達0.15厘至0.2厘，而拆息下跌令H按息跌幅已超逾半厘，除了已抵銷銀行加息幅度，調整後之H按息現介乎1.92厘至1.97厘，仍明顯低於首季H按息2.5厘水平，H按用家仍享有減息幅度，故此銀行之樓按調整對樓市影響甚微。

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