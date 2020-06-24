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華府將華為中移動等 列為解放軍控制企業



路透引述美國國防部文件稱，華為、中國移動(00941)及海康威視在內20間中業，被華府列為由中國解放軍控制或支持，當被證實危害美國國家安全，就會即時執行財政制裁。

紐約州收緊檢疫 美國重疫區旅客抵境須隔離14天



美國27州確診數字回升，其中得克薩斯及佛羅里達等7州近日單日新增確診宗數破紀錄。紐約州長科莫稱，從疫情惡化的州份抵達紐約、新澤西及康涅狄格州的旅客，須接受14天隔離檢疫，受影響州份包括佛州、得州、華盛頓及另外6州。有研究機構預料，到10月1日美國或有18萬人死於疫情。

橋水:新冠疫情衝擊經濟或長達兩年



對沖基金橋水警告，疫情對經濟衝擊或歷時兩年，當局須以貨幣及財政措施刺激經濟。芝加哥聯儲總裁埃文斯相信，美國經濟需時復甦。

IMF再削全球經濟預測 料今年縮4.9%



IMF再次下調今年全球經濟增長預測，最新降至收縮4.9%，警告公共財政將大幅惡化。

美疫潮急惡化 道指收市滑落逾700點



歐美等地新冠確診個案續急增，第二波疫情迫在眉睫，加上IMF大降全球經濟增長預測，以及美國額外向歐盟及英國貨品加徵關稅，拖累美股道指曾瀉859點或3.28%，收市仍挫710點或2.72%；標指和納指分別跌2.59%和2.19%。陶氏挫6.94%，波音和雷神分別下滑5.90%和4.28%；埃克森美孚與雪佛龍均倒退逾4%。聯合航空跌8.3%，嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比跌逾11%至12%。

外圍焦點簡訊

￭ 原定11月1日舉行的紐約馬拉松賽事因疫情取消。

￭ 蘇格蘭皇家銀行(RBS)據報裁減四分一美國全職崗位。

￭ 安全資產受捧，美滙尾段升0.6%，報97.22，兌歐羅和日圓均升0.5%。

￭ 紐約期金先升後跌0.4%，收市報每盎斯1775.1美元。

￭ 美國EIA上周原油庫存增144.2萬桶，紐約期油價格曾瀉7.5%，收市跌5.9%；布蘭特期油挫5.4%。

￭ 惠譽降加拿大外幣主權信貸評級至AA+，指疫情致公共債務惡化。

￭ 美國就空巴補貼事件，向歐盟加徵關稅的貨值將增加31億美元，新措施或延至秋天後實施。

￭ 泛歐Stoxx 600下滑2.78%，英法德國股市跌幅介乎2.92%至3.43%。

￭ 德國下薩克森州兩間肉類加工廠據報出現新冠病毒聚集性疫情，其中一間廠35名員工確診，另一間廠350名員工將接受檢測。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24477點，較昨日恒指收市低水305點。

￭ ADR港股比例指數報24526點，較港低254點。滙控(00005)及騰訊(00700)分別低近1.5%及0.6%。

￭ 國美(00493)創辦人黃光裕獲假釋，管制期限至明年2月16日止，據報已出獄。

￭ 消息指本港周三晚新增12宗初步確診，大部分由巴基斯坦返港。

￭ 海普瑞(09989)周三起招股，據券商反映首日孖展已超購。

￭ 民生國際(00938)先舊後新配股，集資淨額4834.54萬元。

￭ 吉利(00175)建議發行17.32億股人民幣新股，在科創板上市。

￭ 雅居樂(03383)建議分拆附屬雅居樂雅城在港主板上市。

￭ 合景泰富(01813)建議分拆合景悠活在港主板上市。

￭ 中信大錳(01091)料中期按年轉錄虧損。

￭ 翠華(01314)盈警，料全年轉虧約3.2億至3.3億元。

￭ 富臨(01443)料全年轉虧約6億至6.5億元。

￭ 盈信(00015)全年轉虧2.17億元，不派末期息。

￭ 莊士中國(00298)全年轉虧1.92億元，不派末期息。

￭ 小米(01810)計劃投資77.6億人民幣，在深圳設立國際總部。