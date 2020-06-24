香港財經

香港旅遊發展局於今日舉辦全球首個旅業界網上論壇，7位國際級旅遊專家分析內地、亞洲及全球疫情後的旅遊新常態，論壇上內地網上旅遊平台攜程集團首席執行官孫潔表示，根據調查顯示，疫情影響下取消出外旅遊行程當中，有40%至50%亞洲人表示會延後旅遊行程，另有一半人冀望，於今年底完成早前訂下的出外旅遊行程。調查又顯示，疫情後，旅遊人士先行選擇短途旅行多於長途旅行，在旅遊人士最想到訪的旅遊地方前20名，首名是泰國、其次是新加坡及日本，香港排名第六位。

酒店方面，經營半島酒店的大酒店(00045)營運總裁及執行董事包華表示，疫情後，旅客冀望到確保安全、嚴格防疫為大前提的城市旅遊，香港是其中一個，而香港的酒店跟足防疫指引，旗下酒店有防疫措施包括為客人量體溫及員工戴口罩等。

他表示，短期內本土市場率先復甦，本土市場需求大包括慶祝節目及婚宴等，長期來說，對香港市場持樂觀態度，認為疫情過後，當市場重開後旅遊及酒店市道會反彈。

航空方面，國際航空運輸協會(IATA)理事長兼首席執行官Alexandre de Juniac表示，各航空公司根據世衞指引，為乘客及機組人員作出防疫措施包括登機及機上的防疫措施。早前調查顯示，旅客重返旅遊更謹慎，4月份時有60%的受訪者表示在疫情後結束後數月內重回旅行，但到6月初，只有45%受訪者預期疫情後數月內重返旅行，並預期全球航空業於2至3年後才會復甦。