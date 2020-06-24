香港財經

港交所(00388)主席兼金融學院院士史美倫在傑出領袖專訪系列中表示，今次香港面對的危機與以往有所不同，因為危機根源不在金融環節。去年發生的社會事件，它沒有直接衝擊金融系統，並演變成金融危機，它考驗的更多是持續運作預案，要如何確保員工安全及市場能夠運作有序，這需要依靠員工。

她指出，其後香港遇上新冠病毒的衝擊，首要考慮的當然是員工的健康和安全，因此，這有別於其他金融危機。港交所關注的重點並不是可能出現的崩潰狀況，或對金融市場的影響，因為已經熟習了持續運作預案，而現時面對的第三個因素是中美關係緊張，這當然是無法控制。

史美倫指出，作企業領袖，必須要未雨綢繆，每家機構都要從風險管理入手，不論是銀行或商業機構，必須要在危機出現前，便做好危機管理，因此要有一整套手冊，告訴員工在危機發生時該怎麼辦。而第一個問題是誰決定應該啟動程序，換句話說，是誰決定已進入危機模式，做好準備非常重要，但不能過度準備，一些基本要素是事前必須經過充分考慮的。

她強調，對於交易所來說，必須確保市場運作有序，以支撐香港金融中心的地位，因此港交所的職責是確保市場暢順運作，從風險管理角度，確保市場運作不受干擾。作為交易所及市場營運者，以及對整個香港品牌而言，最重要是確保投資者對市場保持信心，這來自於系統健全性，還有的是核心價值，包括法治、透明度和法規的可預測性，任何時候要變更或修改法規，都不會任意妄為，會廣泛諮詢市場。當然，現在更大問題是宏觀經濟和地緣政治，這些都是在控制之外，而市場亦會作出相應的反應，要確保系統及價值繼續保持完好。

談及領導能力，如果領導真的想在作出決定前鼓勵和聆聽其他人的想法，她相信這個訊息可以很快就傳達到管理層裏。史美倫亦希望更多女性加入企業董事會，香港在這方面可以迎頭趕上。