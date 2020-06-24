香港財經

支付服務提供商Worldpay發布最新報告，指香港網上支付習慣正轉變，銀行轉賬和電子錢包持續上升，預計至2023年，本港電子商貿市場價值將增長40%至逾250億美元(約1950億港元)。

報告顯示，港人普遍使用信用卡購物，網購和店內消費分別佔40%和45%。而內地人使用電子錢包付費更見普及，網購高佔71%，店內消費為48%。

報告發現港人的網上支付習慣轉變中，銀行轉賬的複合年增長率為12%，電子錢包以11%複合年增長率上升，估計至2023年，將佔整體網購48%。同時，預付方式、扣賬卡和貨到付款分別以27%、14%和13%的複合年增長率下降，料將逐步淘汰。

一般零售消費方面，信用卡付款仍是港人的首選，但電子付費亦日漸增長，電子錢包的使用按年增長22%，報告顯示至2023年，將佔整體零售的23%。而零售購物的現金結賬使用率持續下降，預計未來5年僅佔離線購物的2%以上。

有別於日本等其他亞洲市場，香港消費者較不傾向先購物、後付款的購買方式，原因或因港人一般擁有多張信用卡和預付卡，平均每人可擁有達8張，若想延遲付款大部分會直接選用信用卡支付。

Worldpay亞太區商戶解決方案總經理Phil Pomford指出，由於電子錢包在未來5年將佔香港所有網上購物的三分之一，商家需按照消費者喜好提供不同電子錢包。在科技創新的支付生態系統採取適時應對行動相當重要，因趨勢只會隨時間增長。