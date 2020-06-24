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今日 12:19 香港財經

虛銀平安壹賬通銀行啟動試業

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本港續有虛擬銀行試業，平保(02318)旗下平安壹賬通銀行(PAOB)宣布，於香港金管局的金融科技監管沙盒下啟動試業。

在試業期間，平安壹賬通銀行將邀請本港約200間特選貿易中小企業客戶及2000位個人客戶參與，分別率先體驗該行中小企銀行與個人銀行服務。

試業期間，平安壹賬通銀行為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，客戶不僅可賺取1%基本存款年利率，還可於優惠期(6月24日至9月9日)內賺取額外的「優易賞」利息。若個人客戶於7月16日或之前在該行成功開立並激活儲蓄賬戶，其合資格存款額可於優惠期間享高達8.8%存款年利率，存款上限8.8萬元。

特選中小企客戶可享受輕鬆快速的開戶服務，並不受最低結餘要求的限制。除開戶、存款及轉賬服務外，平安壹賬通銀行亦為中小企客戶提供創新的借貸服務「壹易貸」，中小企貸款在審批階段毋須提交文件；平安壹賬通銀行同時提供「5天放款保證」，即中小企客戶由申請至收到放款只需要5個工作天。

為協助中小企業應對新型冠狀病毒疫情帶來的挑戰，平安壹賬通銀行已參與香港按證保險有限公司推出的「中小企融資擔保計劃」，預計於今年第三季開始提供「九成信貸擔保產品」，協助中小企紓解其現金流問題。

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