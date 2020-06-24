港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續3日升勢，報0.47262厘，較昨日低0.00036厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11786厘，較昨日跌0.01155厘；1星期拆息回升至0.37714厘；兩星期拆息下跌至0.41768厘；3個月拆息回落至0.82167厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.05821厘；1年期拆息回落至1.33137厘。
港滙方面，兌美元持續在7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7501。
今日 11:45 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續3日升勢，報0.47262厘，較昨日低0.00036厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11786厘，較昨日跌0.01155厘；1星期拆息回升至0.37714厘；兩星期拆息下跌至0.41768厘；3個月拆息回落至0.82167厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.05821厘；1年期拆息回落至1.33137厘。
港滙方面，兌美元持續在7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7501。
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