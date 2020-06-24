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【新股追蹤】宏力醫療管理招股 入場4646元

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宏力醫療管理(09906)今日起招股，招股價介乎1.8元至2.3元，發售1.5億股，集資2.7億至3.45億元。

一手2000股，入場費4646.35元。

該公司引入長垣市投資集團為基石投資者，認購5600萬元人民幣股份。

該公司上市集資所得其中29.5%用於為擴建一期大樓提供資金；26.1%透過收購醫院用於擴展業務；15%用於償還一般借款；10%用作營運資金；8%用於購買醫療設備，改善及提升訊息技術系統等。

該股6月30日截止認購，股份預期7月10日掛牌。

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