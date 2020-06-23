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今日 22:30 香港財經

中華電力完成發行10億美元債券

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中華電力公布，其全資附屬公司CLP Power Hong Kong Financing Limited已完成發行10億美元債券，包括10年期優先無抵押債券，票面息率2.125%，發行規模7.5億美元，以及15年期優先無抵押債券，票面息率2.5%，規模2.5億美元。

兩筆債券根據45億美元中期票據計劃發行，將於聯交所上市，集資所得款項將用於一般公司用途。

該公司表示，受惠於投資者的濃厚興趣及熱烈反應，是次發債的票息是其過往所有美元債券發行中最低，可進一步優化資本結構並延長債務期限。

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