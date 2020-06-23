香港財經

瑞銀亞太區投資銀行主管兼中國總裁金弘毅表示，中概股來港第二上市屬「買保險」，目前看不到美國市場對中概股有任何歧視和管制，目前市場上的聲音只是議論階段，雖然政治聲音逐漸響起，不排除最差情況下對中概股設限制，甚至除牌，但相信中美兩國最終會達成審計等的安排，而一間公司負責任的董事會，最簡單的處理方法便是第二上市，以應對最壞情況。

他續指，按目前來港上市的三隻中概股的後市表現來看，第二上市對股價有提振作用，因為股東基礎擴闊，亞洲一些基金原本因為交易時間或委託安排，而未能投資他們熟悉的中概股，目前便可以參與投資，需求增加，自然拉動股價。

瑞銀股票資本市場部亞洲區主區黃培皓表示，目前上市管道看，今年生物科技上市宗數未必差過去年，而且規模亦不小；而大消費板塊上，預計持續看到大型企業來港上市，「以前這類企業在港估值較A股差，現時則甚至較A股更高。」

今年上半年亞太區的收購合併金額按年挫約三成，金弘毅預期，疫情好轉之後，城市逐步放寬通行，收購合併亦會復甦，而且內地更開放市場及鼓勵外資投資，料未來將由以往的外資到內地設廠，變成出現更多A股上市公司收購及其他收購合併。

瑞銀中國債券資本市場部主管王然表示，目前處於低利率環境，不少企業都把握機會發債，一些較優質企業更傾向發行5年或以上的債券，由最近的觀察可見，具投資級別的債券一般有逾7倍超購，高息債則有逾10倍超購。