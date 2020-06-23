港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第3日上升，報0.47298厘，較昨日高0.02703厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.12941厘，較昨日彈0.01298厘；1星期拆息回升至0.27935厘；兩星期拆息略升至0.43714厘；3個月拆息回落至0.82417厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.06285厘；1年期拆息升至1.33661厘。
港滙方面，兌美元持續在7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7502。
今日 11:52 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第3日上升，報0.47298厘，較昨日高0.02703厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.12941厘，較昨日彈0.01298厘；1星期拆息回升至0.27935厘；兩星期拆息略升至0.43714厘；3個月拆息回落至0.82417厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.06285厘；1年期拆息升至1.33661厘。
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