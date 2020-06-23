香港財經 中國財經

安永發布《無懼新冠疫情，中國內地和香港IPO活動保持增長》報告，受新冠疫情影響，今年上半年全球IPO活動放緩，共有412家企業在全球上市，籌集資金667億美元，IPO數量和集資額按年分別下降20%和12%。

相比其他地區，中國和香港受新冠肺炎疫情影響較小，IPO活動與去年同期相比保持增長，佔全球IPO數量和集資額的43%和46%。上海證券交易所奪IPO數量與籌資額雙冠王。中國企業高居全球前十大IPO的前三甲，分別是京滬高鐵、京東(09618)和網易(09999)。

香港市場方面，上半年預計共有59家公司首發上市，集資額870億元。由於疫情影響，IPO數量按年跌20%，而集資額增加21%。其中京東和網易兩大中概股回歸香港，共集資543億元，佔上半年總集資額62%。上半年近六成數量新股來自中國內地，集資額佔總額96%。

A股市場上半年預計共有120家公司首發上市，集資1399億元人民幣，IPO數量和集資額按年分別增加88%和132%。上半年平均集資額回升至11.66億元人民幣，去年同期僅為9.44億元人民幣。截至6月19日，A股排隊上市企業達632家，新股發行通過率93%。在上交所排隊的科創板企業194家。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，今年第二季度，中國內地和香港的IPO活動恢復到新冠疫情爆發前的水平，隨着中央政府持續推出經濟刺激措施，人行繼續向市場提供流動性支持，這將有助於加快經濟復甦，提振下半年IPO市場前景。

安永預計，下半年A股IPO活動仍保持活躍，特別是創業板的排隊企業數量佔比例首位，具有創新元素的中小企業將是下半年上市主力。港股方面，中概股回歸將對全年集資額有極大影響，下半年仍可能會有海外上市的中國企業，以第二上市的方式回歸香港。