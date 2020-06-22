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今日 20:40 香港財經

中銀香港一萬元現金申請客戶增七成

中銀香港公布，經電子渠道及分行登記現金發放計劃的累計客戶總數，較昨天增加約70%，當中逾80%透過電子渠道辦理。

在7月4日或之前成功透過中銀香港登記的客戶，可參加「全城『萬』歲」首輪大抽奬，有機會獨得價值10萬元的購物禮券。如在首輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入餘下三輪抽獎，有機會贏取價值1萬元至5萬元的購物禮券。

由即日起至8月31日，全新客戶以中銀香港手機應用程式開戶，並成功透過該行登記及收取「現金發放計劃」1萬元，即可享高達1000元定期利息優惠。

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