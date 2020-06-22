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今日 17:37 香港財經

會計師公會對兩會計師及一執業法團紀律處分

香港會計師公會轄下一紀律委員會，於2019年12月9日就執業會計師葉啟賢、執業會計師吳文仲及開元信德會計師事務所，沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們予以譴責。

紀律委員會命令吊銷兩人的執業證書，並分別在9個月內及6個月內，不向他們另發執業證書。

此外，紀律委員會命令葉啟賢、吳文仲及開元信德會計師事務所，須分別繳付罰款5萬元、5萬元及10萬元。委員會同時命令答辯人須共同繳付公會和財務匯報局的費用，並將在考慮控辯雙方就事項的陳述後，釐定應繳的金額。

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