香港財經

香港上市公司商會建議，暫緩上市公司大股東2%自由增購權的限制。

根據《公司收購、合併守則》，持股比例介乎30%至50%的上市公司股東，每12個月只可增持旗下公司股份不多於2%，否則會觸發全面收購。香港上市公司商會主席黃桂林指出，金融市場過去半年大幅波動，在國安法立法、全球疫情蔓延及地緣政治危機處處之下，環球前景不明朗，恒指由年初起計挫逾3000點，且不少藍籌股累跌超過三成。上市公司商會因此建議，放寛大股東動用私人資金回購公司股份的2%自由增購權限制，指此舉有助上市公司應對金融動盪，並有利穩定股市。

商會建議政府預先籌謀暫緩2%自由增購權的限制，並認為暫緩限制的安排需維持至少9至12個月，令大股東不論因個人增持或公司回購導致股份註銷，而令持股量上升2%，都不必提出全面收購。直至危機穏定後，才重新引入2%的自由增購權限制。

黃桂林解釋，暫緩2%自由增購權的限制後，大股東增持股票的力量將更強，有助穩定公司股價，從而減低整體股市波動，並緩和投資者憂慮。他相信不僅大股東，獲大股東增持股份公司的全體股東，以及香港社會整體，都會受惠安排。

他續稱，當局在暫緩限制期內應對大股東維持所有披露要求，甚至可收緊披露要求，藉此令市場充分掌握大股東行動。他又認為，可引入措施防止大股東利用暫緩限制而交易獲利，例如是禁止上市公司在禁售期內沽出正股及期權，以防大股東利用暫緩安排進行短期炒賣，亦可為大股東增持佔已發行股本的比例設限。

黃桂林又強調，引入措施是作為工具箱的可考慮工具，屬防範於未然，又指建議可惠及全港所有上市公司，並非只為特定公司或家族發聲，惟商會暫時未與證監會或政府機構就此作出特定接觸。他又認為，大股東回購意願強，尤其是傳統企業。