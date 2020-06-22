香港財經

港交所(00388)行政總裁李小加表示，鑑於許多大型本地IPO交易正在醞釀之中，今年將成為重要一年。

李小加在一個投資會議上指出，內地和香港股市互惠互利，內地市場進一步優化同開放，香港亦享有不同發展機遇，同時香港亦會維持自身競爭力，最終兩個市場都獲得成功。他相信，近期在香港上市的內地大型科技股將可獲納入互聯互通，但未有提及具體時間。

對於中證監早前表示，會加快科創板納入滬股通範圍。李小加稱，具體情況要視乎內地政策目標及商業利益等因素，但他對企業選擇來港上市有信心。

談及「港區國安法」，李小加表示，短期焦慮勢必會有，只是因為之前從未發生過，但相信對香港長期影響有限。他補充，香港仍然在「一國兩制」之下，符合中國的長遠利益，不論美國在中美糾紛下作出任何舉動，香港仍將是中國最自由的國際化市場。如果能盡快向市場解說國安法如何在港實施，可以有助市場減低憂慮。

提到美國上市的中概股回流香港上市，李小加稱，香港不希望不符合標準、有問題而被美國除牌的企業來港上市，相信美國當局不會單純因為企業是中國公司，便要求企業除牌。至於質素好的企業回流來港上市，相信是美國的市場環境未能為企業帶來足夠信心，不論是首次或是第二上市，港交所亦歡迎。

對於中概股瑞幸咖啡造假，李小加認為，「壞蘋果」在任何時間、地區都會出現，重要的是監管機構不會被有關企業愚弄。