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政府公布第一期「保就業計劃」首批領取工資補貼的僱主名單，其中經營網購業務的香港電視(01137)6月至8月申領3274萬元補貼，承諾受薪僱員人數為1248人。港視表示，希望申領保就業計劃以獲更多資源，提升待遇，增聘員工。

港視指出，3月至今，全職員工增加超過260名，會再增聘約50名月薪1.3萬暑期實習生、70名月薪2.2萬的資訊科技人才、超過100名客戶服務部、門市、物流倉務、派貨員及司機等，全體員工4月加幅5%，物流派遞及門市等員工亦獲額外津貼。