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中國證監會副主席方星海表示，香港國際金融中心的地位非常穩固，很有吸引力。

方星海出席一論壇時稱，在不確定性增加的同時，香港的國際金融中心地位可能還會更進一步加強。關於香港國際金融中心的前景，是充滿信心的，不應該有絲毫的悲觀情緒。

他認為，在面臨一些外部壓力的情況下，金融市場自身已做出一些決策，已經對香港國際金融中心的前景表示出了樂觀的態度。比如兩星期前MSCI宣布把它有關亞洲的市場指數的衍生品轉到香港證券交易所，這就是一個市場自己的選擇，政府沒有任何干預，至少中國證監會沒有任何的干預。

他指出，MSCI舉動主要有兩方面的原因，一方面，香港在股權衍生品方面本來就很發達，在股權衍生品品種和交易方面，有很好的基礎，MSCI覺得把產品轉移到香港會更有利於這些產品的運作。另一方面，香港聚集亞洲地區最多的全球的機構投資者，尤其是投資於股權的機構投資者在香港非常多，MSCI覺得產品移到香港後，市場交易會更活躍。

方星海還提到中概股回歸，他稱，這些公司第二上市地主要是選擇在香港，這也是市場自己選擇的結果，因香港第二上市的相關制度比較完善，香港作為亞洲主要的國際金融中心，特別是跟內地資本市場關係非常密切，都非常有利於香港吸引這些中概股公司來做第二次上市。