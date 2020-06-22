香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日上升，報0.44595厘，較上周五高0.00059厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11643厘，較上周五彈0.05148厘；1星期拆息回落至0.24452厘；兩星期拆息上揚至0.43679厘；3個月拆息回升至0.82595厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.06607厘；1年期拆息回落至1.33518厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7504。