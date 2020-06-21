香港財經 時事脈搏

政府向合資格市民發放1萬元現金的計劃，今日起接受登記。渣打銀行(香港)有限公司香港個人金融業務主管王麗珠表示，今日渣打全線分行開放，以方便市民遞交申請，分行及數碼渠道均運作暢順。首日的登記當中，有約九成客戶是透過數碼渠道登記。

該打鼓勵客戶使用數碼渠道登記，除了網上理財及流動理財SC Mobile，客戶亦可利用其網站的網上表格，毋須到分行交表。

由今年6月21日至8月15日期間，該行每星期會送出3份1萬元現金獎，只須透過渣打銀行登記政府現金發放計劃並成功收到款項，便有機會贏額外1萬元現金。