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中銀香港逾八成客經電子登記派錢計劃

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中銀香港(02388)個人金融及財富管理部總經理陳文表示，截至下午1時，逾80%客戶經電子渠道登記港府的現金發放計劃

陳文說，在登記首日，中銀香港開放各區169家分行，以及調派逾1000名人員和服務大使分駐分行，為首批登記長者和客戶提供協助及解答查詢，大部分客戶已預先填妥表格到分行遞交，流程暢順，秩序良好。

陳文又說，不少到分行查詢及索取表格的客戶，在協助下亦即時轉以手機開戶進行登記收款，並即場完成登記，如在本月30日前透過電子渠道登記，款項最早在7月8日起陸續存入指定的賬戶。

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