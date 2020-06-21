香港財經 時事脈搏

中銀香港(02388)個人金融及財富管理部總經理陳文表示，截至下午1時，逾80%客戶經電子渠道登記港府的現金發放計劃。

陳文說，在登記首日，中銀香港開放各區169家分行，以及調派逾1000名人員和服務大使分駐分行，為首批登記長者和客戶提供協助及解答查詢，大部分客戶已預先填妥表格到分行遞交，流程暢順，秩序良好。

陳文又說，不少到分行查詢及索取表格的客戶，在協助下亦即時轉以手機開戶進行登記收款，並即場完成登記，如在本月30日前透過電子渠道登記，款項最早在7月8日起陸續存入指定的賬戶。