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陳茂波:各行業把握派錢機會帶動消費氣氛

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財政司司長陳茂波發表網誌稱，1萬元現金發放計劃今日開始接受登記，估計今天將迎來第一個登記高峰期，整個團隊會密切監察系統運作及各個流程，力求暢順。

他表示，市民今天起可透過自行選定銀行的網頁以「電子登記、銀行過數」方式進行登記，這將是最快捷的收款渠道。即使過去沒有使用網上銀行服務的市民，亦可在銀行的指定網頁，直接進行現金發放計劃的電子登記，透過手機上網也可進行。

陳茂波稱，隨着計劃開始接受登記，相信絕大部分市民可於8月底前獲發款項。他感謝飲食業界響應政府的呼籲，在7月中開始提供折扣優惠，而他亦知道零售及銀行等其他界別也在提供不同形式的優惠，希望把握這個消費時點，合力帶動整個社會的愉快消費氣氛。

他又提到，本港正陷入深度的經濟衰退，失業率仍未扭轉上升的趨勢，但相信政府一連串的措施，包括寬減差餉、電費、水費排污費，以至最近的「保就業」計劃，都會一定程度緩減企業的經營壓力。要是大眾能合力支持，創造良好的消費氛圍，會有助改善食肆及商店的經營，也為中小企及打工仔帶來收入改善的希望。

陳茂波指出，就如上周的大雨過後，不少朋友也看到香港多處天空上出現美麗的彩虹；深信只要一起努力，香港的經濟也必能擺脫陰霾，迎來睛天。

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