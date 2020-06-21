時事脈搏 香港財經

政務司司長張建宗在網誌表示，本港的勞工市場在3月至5月進一步惡化，當中青少年的失業情況尤為嚴重。特區政府充分明白青年就業的困難，並會全方位竭力創造就業機會，並已在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限職位。

他指出，該些職位有不少是適合青年人和應屆畢業生，包括環境局的「綠色就業計劃」開設逾500個職位、康文署陸續招聘近1200個職位等。政府亦會在2020/21年度聘請超過1萬名公務員，並把政府及公營機構的短期實習名額增加至近5000個。

張建宗稱，經濟向前發展和社會充分就業，是社會和諧的基本要素。但即使經濟活動逐步恢復，要回復安居樂業、商貿興旺的香港，都必須在國家安全和社會穩定的情況下才能推動起步引擎。故他再度呼籲香港市民支持港區國安立法，保「一國兩制」，還香港穩定。

張建宗重申，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力，但昨日有關組織仍然一意孤行繼續舉行所謂「罷工罷課公投」。為謀取政治私利，公然反對國安立法，窮盡各種手段，甚至把公務員和中學生都牽連進去，更有區議員將議員辦事處作為所謂「公投」投票站。這些企圖利用市民、學生和公帑達到政治目的的技倆，政府固然予以嚴厲譴責，更絕不會視若無睹。