今日 11:03
時事脈搏
香港財經
防疫抗疫基金下的物管支援計劃，截至今日(20日)，已收到約1.14萬宗申請，當中約9900宗申請已獲批核，涉及資助金額約3.3億元，惠及約3.7萬幢樓宇及約8.35萬名前線物業管理員工。
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