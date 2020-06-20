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世衞警告新冠疫情正在加速 處於危險階段



Worldometers統計，全球新冠肺炎確診病例新增16.45萬，其中美國增2.99萬，巴西增4.95萬。世衞總幹事譚德塞警告，疫情正在加速發展，處於全新及危險階段。

羅森格倫憂疫情二度爆發 促加推財政貨幣措施撐經濟

波士頓聯儲總裁羅森格倫稱，疫情阻礙美國經濟反彈，或須更多財政與貨幣措施支持，他堅持認為今年底美國失業率逾10%。

蘋果再次暫時關閉美國11間門店



美國多個州份新冠疫情反彈，蘋果表示，將再次暫時關閉美國11間門店。此外，國際郵輪協會稱，主要郵輪公司同意，9月15日前自願暫停涉及美國港口的營運。



蓬佩奧警告歐洲 擁抱中國即是放棄民主



美國國務卿蓬佩奧警告歐洲，如果擁抱中國，即是放棄民主，又以「離群角色」(rogue actor)形容中國在國際舞台上的活動。

道指低收逾200點 全日高低點數波幅近700



中國據報準備增購美國農產品，緩和兩國緊張貿易關係，帶動美股道指曾漲371點。隨後蘋果宣布重新關閉部分美國門店，郵輪公司也因應疫情作出新安排，加上世衞警告疫情加速惡化，拖累道指一度挫320點，全日高位及低位點數波幅達到691點。道指收市滑落208點或0.80%；標指跌0.56%；納指微升0.03%。蘋果由漲1.37%，創即市新高見356.56美元，倒跌0.57%收市；迪士尼滑落3.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首季經常賬赤字收窄至1042億美元，市場預期1030億。

￭ 歐羅先強後弱，美市尾段倒跌0.21%；美滙指數升0.29%，報97.7。

￭ 紐約期金收市升1.3%，每盎斯報1753美元。高盛升金價1年目標至2000美元。

￭ 紐約期油曾漲逾4%，收市升2.3%；布蘭特期油升1.6%。

￭ 歐盟峰會未就建立復甦基金達成共識，7月中另覓機會。

￭ 德國寶馬汽車裁減1萬名合約僱員。

￭ 英國降疫情警戒級別，首相約翰遜承諾9月前讓所有學生返校。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚0.56%。英股抽高1.1%；德法都微升0.4%。

￭ 研究稱意大利去年12月中或已出現新冠病毒，較中國公布首宗個案早。

￭ 俄羅斯央行降基準利率1厘，至4.5厘，創紀錄新低。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24422點，較昨日恒指收市低水222點。

￭ 新創建(00659)、新世界百貨中國(00825)分別料全年溢利大跌。

￭ 騰訊(00700)子公司據報洽購景順(Invesco)部分或全部持有的11%生物科技商Oxford Nanopore股份。

￭ 金利豐(01031)盈警，料全年溢利跌約50%。

￭ 勒泰(00112)全年盈利減少80.74%，不派末期息。

￭ 兌吧(01753)以3.3億人民幣參與合資公司在杭州紫金港建新總部。