香港財經

人大常委會會議突然在議程加入討論「港區國安法」草案，預示立法工作可能到了最後階段，由於美國早已揚言會針對《國安法》採取有力回應，意味制裁行動一觸即發，令人擔心香港能否承受得起打擊。特區政府行政會議成員、金管局前總裁任志剛認為，大可不必擔心金融制裁，因為美國不會搬石頭砸自己的腳。以他的江湖地位，這顆定心丸別具份量。

對於市場流傳美國的制裁方案包括要求SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會)禁止中港金融機構使用美元，任志剛不以為然。他強調SWIFT總部位於比利時而非美國，而且是由用家作為股東擁有，並非美國政府說不讓你用就不能用。

任總對於SWIFT的判斷所言非虛，因為SWIFT曾拒絕英國政府要求制裁俄羅斯，報復俄國在2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島。不過，SWIFT也曾屈服於美國的壓力，在2018年遭美國財長努欽警告後，同意截斷與伊朗金融機構的部分聯繫。換言之，SWIFT並非如想像般完全中立。

另一方面，任志剛亦提到美國是全球最大負債國，中國則是最大債權國，他反問，最大負債國會限制最大債權人在她的市場做投融資活動，或者限制用她的貨幣嗎？現實是，這個最大負債國正正開始限制最大債權人在她的市場做投融資活動，不但納斯特市場計劃提高上市門檻限制中概股IPO，參議院亦通過議案，不符訊息披露等要求的外資企業不能在美國上市，已上市的亦要除牌，明顯劍指中資企業。

何況美國不一定要全面制裁，只要挑一、兩間中港金融機構，限制其使用SWIFT，又或下令美國公司不可與這些機構做生意，弄得人人自危，已有震懾效果。由美國國會議員提出的《香港自治法》(Hong Kong Autonomy Act)，制裁對象不單是協助落實「港區國安法」的人和機構，更包括與被制裁者有生意往來的銀行，從中已可見端倪。換言之，美國毋須大動作，免得損害美資利益，只要殺雞儆猴，一樣可挫損香港的國際金融中心地位。

當然，單純以「港區國安法」的性質，與美國的實際關係真的不大，關鍵是在美中博弈的大環境下，香港乃中國唯一的國際金融中心，亦是人民幣國際化的橋頭堡，美國會否坐視香港對中國的重要戰略作用？正如港交所行政總裁李小加本月5日在網誌中所言：「神仙打架，凡人為難，香港也不可能獨善其身。」

任總坐鎮金管局16年之久，對本港金融運作及美國的體制定必瞭如指掌，認為美國制裁香港的機會很低，必有其根據，不會信口開河，可是今時畢竟不同往日，過去被視為萬中無一的黑天鵝事件，現在已層出不窮。香港固然不應自亂陣腳，也不宜太過淡定，必須及早準備好各種應對方案。