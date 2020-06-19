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任志剛:美若限企業用美元是拿石頭砸自己腳

行政會議成員、前金管局總裁任志剛接受《有線新聞》訪問時稱，美國一旦限制企業以美元作交易結算，是拿石頭砸自己的腳。

對於港區國安法立法，任志剛表示，此有助香港社會回復穩定，國際的金融界並不擔心。被問到第一次聽到這個消息，想法是甚麼？他稱:「我的想法？我想要誠實一點，我就說感謝主，真的好，香港社會動盪的時期有機會了結。」

對於美國揚言國安法通過後會制裁香港，市傳方案包括透過環球銀行金融電訊協會(SWIFT)，限制部分企業使用美元作交易，任志剛認為機會極小。

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