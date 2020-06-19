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港府早前宣布注資273億元拯救國泰航空(00293)，有報道指出，海航旗下香港航空亦正尋求港府注資救亡。

財政司司長陳茂波出席立法會一個特別會議時，未證實港航有否尋求政府財政支援，強調國泰及港航規模無法相比。

陳茂波稱，港航在疫情前已出現營運困難，但國泰是受到突如其來的疫情影響，兩者不能相提並論。

有議員關注政府決定會否被人質疑向國泰傾斜，日後分配航權時如何確保公平。運輸及房屋局常任秘書長黎以德強調，所有本地航空公司都會獲邀申請新航權，審批程序透明。