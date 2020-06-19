香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續15日跌勢，報0.44536厘，較周四高0.0130厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.10095厘，較昨日跌0.0006厘；1星期拆息回升至0.24881厘；兩星期拆息上揚至0.42054厘；3個月拆息回落至0.82095厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.08007厘；1年期拆息下跌至1.34425厘。

港滙方面，兌美元持續在7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7503。