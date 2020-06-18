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G7聯署聲明 促中國停止港區國安立法

七大工業國集團(G7)及歐盟發表聯合聲明，敦促中國不要在香港地區實施「港區國安法」。

鮑威爾:儲局逐步撤離ETF 轉買公司債



美國聯儲局主席鮑威爾稱，局方的企業債券購買計劃，最終多數會用來吸納個別公司債券，多過買入交易所買賣基金(ETF)。

黑石CEO:疫情不會與金融市場有太大關係



黑石(Blackstone)CEO蘇世民認為，新冠病毒疫情不會與金融市場有太大關係，西方股市大幅上漲與利率近零有關。

歐盟料7月落實經濟復甦計劃 涉7500億歐羅



歐盟預算專員哈恩稱，總值7500億歐羅的區內經濟復甦計劃，可望於7月贏得全體成員國支持。此外，消息稱德國內閣批准約2180億歐羅的今年新借款規模。

道指收市跌170點 納指持穩



美股此前連升3個交易天，周三後繼乏力，投資者憂慮美國出現第二波疫情，未敢貿然入市，大市缺乏方向。道指高開後一度漲110點，其後升幅全蒸發倒跌221點，收市反覆仍回落170點或0.65%，標指和納指分別跌0.36%及升0.15%。蘋果遭歐盟反壟斷調查，但市場炒作業務受惠經濟重啟，股價創即市新高見355.4美元，抽高約1%，收市倒跌0.14%。油股埃克森美孚下滑3.26%。摩根大通、高盛及美國運通跌幅介乎1.5%至2.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部5月新屋動工升4.3%，年率97.4萬間；建築許可增14.4%，均遜預期。

￭ 美卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷閉門會面，尋求緩和兩國緊張關係。

￭ 紐約市下周一第二階段重啟，戶外餐飲、室內零售店與理髮店獲准營業。

￭ 路透/Ipsos民調結果顯示，拜登支持度領先特朗普13個百分點。

￭ 特朗普簽署國會早前通過的法案，制裁侵犯新疆穆斯林人權中國官員。

￭ 美國貿易代表萊特希澤：有信心中國履行首階段貿易協定。

￭ 美國退出與歐盟談判數碼服務稅。

￭ 美國證交會關注赫茲(Hertz)計劃配股集資，集團宣布叫停配股行動。

￭ 美滙指數尾段升0.14%，報97.09；兌日圓漲0.28%。歐羅及英鎊兌美元向好。

￭ 紐約期金跌0.05%，每盎斯收報1735.6美元。

￭ 美國原油庫存上周意外增121萬桶，紐約期油曾挫3.04%，收市仍跌1.1%；布蘭特期油跌0.6%。

￭ 英國股市收市漲0.17%；德國攀升0.54%；法國反彈0.88%。

￭ 法國航空據報擬通過激勵措施，鼓勵約8300名員工自願離職。

￭ 沙地阿美完成接手SABIC的70%股權。

￭ 李克強主持國務院常務會議稱，要運用降準、再貸款等工具，保持流動性合理充裕。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24345點，較昨日恒指收市低水136點。

￭ ADR港股比例指數報24385點，較港低95點；滙控(00005)低1.7%。

￭ 耀才：截至周三康基醫療(09997)借出孖展額近230億元；海吉亞醫療(06078)近120億；Hygieia Group(01650)300萬元。

￭ 創維(00751)斥11億要約回購股份，佔已發行股本約12.83%。

￭ 金衛醫療(00801)獲要約方提私有化。

￭ 碧桂園服務(06098)附屬購入合富輝煌(00733)3.53%股權，涉約3567.6萬元。

￭ 香港興業(00480)全年盈利跌26.39%，末期息7仙。

￭ 堡獅龍(00592)盈警，料首11個月虧損介乎約2.95億至3.25億元。

￭ 龍潤茶(02898)盈警，料全年虧損增約90%。

￭ 宏基資本(02288)全年虧損7731.9萬元，不派末期息。

￭ 中國澱粉(03838)料首5個月純利按年飆升2.52倍。

￭ 大發地產(06111)售內地住宅項目，作價3.45億人民幣。

￭ 中國創新投資(01217)公布，向心夫婦代表律師要求台北檢方，正視王立強及背後人士編造謊言的目的，本質是干預台灣大選及香港選舉。