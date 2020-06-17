香港財經

富達環球退休調查顯示，香港人未有足夠資金應付退休後基本開支，若不作出任何改善，港人將難以維持退休前的生活模式。富達預計，香港人退休後只足夠支付基本生活開支的75%，難以維持退休前原有的生活模式，因此有需要改善現時退休部署。

該調查於去年在英國、德國、日本、香港、加拿大及美國進行，其中訪問了2100名香港人。根據調查方式及數據，計算出各受訪地區「退休準備度的分數」。分數反映各地打工仔在退休後是否有足夠資產支付退休基本生活開支，分數範圍為0至150分或以上，分數愈高預計準備愈充裕。各地調查退休準備度分數中位數介乎於73分至83分之間，其中，香港的退休準備度分數僅75分。

調查發現，90後及80後現時的退休儲備中位數為40.9萬及89萬元，他們擁有較長投資年期可增長潛在退休儲蓄，因此退休準備度分數得以提高。而60後及50後的每月儲蓄率分別達21%及20%，但鑑於他們距離退休的時間較短，累積退休儲備的潛在增幅也相對有限，預計部分人於退休後，將面臨財務困難。

富達國際香港業務總監陸劍平表示，調查反映香港人對退休準備的警覺性相對不足，調查亦發現，即使在人生後段增加退休儲蓄，亦難以追回退休生活所需的足夠資金，要及早開始為退休儲蓄準備的重要性。對於未有足夠準備退休的年長一族，則可能需要延遲退休，以爭取更多時間累積退休儲備，因此建議香港人增加退休儲蓄、檢閱資產配置及延遲退休年齡至65歲，整體退休準備度或可以提升。

他指出，當市場動盪時候包括金融海嘯及沙士，投資者會將投資由高風險轉移至低風險，雖然近期市場及社會上較為動盪，投資者有作投資轉移，但佔整體比例不多。