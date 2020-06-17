香港財經 中國財經

香港中華廠商聯合會聯同嶺南大學公布，「粵港澳大灣區的港資製造業經營情況、對灣區經濟貢獻與實現轉型升級發展策略」的顧問研究。

研究顯示，最近5年「粵港澳大灣區」9市含港資成分的在營製造企業的數目，整體呈平穩上升趨勢；2018年達2.13萬家，累計的註冊資本達3177億元人民幣，而2017年營業利潤達540億元人民幣。

研究分別利用樣本調查及大數據結果推算，9市港資製造業企業在2017至2018年度內地業務的營運表現，估算投資額約4681億元、營業額約9003億元，繳納稅款約281億元。於2018年，這些企業共提供271萬個就業職位。

被訪企業中，近九成的總部設於香港，作為營運和控制中心，全部表示無意撤離香港，相信跟香港擁有健全的法例、簡單清楚的稅制有關。大部分被訪企業為獨資經營(76.8%)，業務市場亦已由以往依賴出口，改為兼營出口和內銷(59.3%)。

在實踐「轉型升級」方面，最多企業採取「推動產品檔次向高端發展、開發新產品」(64%)，其次是「增強產品設計工作」(55.3%)、「提高機器或系統效能」(52.5%)，以及「將部分或全部生產自動化」(48.8%)。展望未來3至5年，有意額外投入資金以進行轉型升級或擴充業務的企業，預算的金額以100萬至500萬元以下佔最多(21.3%)，5000萬元以上佔15.3%。

嶺南大學教授魏向東指出，多年來香港廠商的生產既有效率亦有質素保證，得到外界高度評價，如果政府能帶頭推動製造業的發展，促進業界改革創新，將有助本港經濟朝多元化發展。

研究於去年3月至7月期間以問卷形式，訪問了400間在「粵港澳大灣區」9市設廠的港資廠商。