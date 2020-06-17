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瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭在電話會議中指出，在亞洲區內一眾股市中，該行最看好中國、印度及新加坡股市，最不看好香港、泰國及馬來西亞。她解釋，香港受多重因素共同影響，包括中美角力、本港社會事件、零售及地產行業受壓，料MSCI香港指數未來12個月將錄單位數跌幅。

陳敏蘭相信，香港未來多年仍會維持國際金融中心地位，至於「港區國安法」影響如何，視乎中國如何定義並將之應用於香港，亦關乎美國、商界與港人對港區國安法的回應。倘若按照其立法原意實施，包括針對恐怖主義及外國干預，在《基本法》及本港現有法律框架維持不變之下，「港區國安法」將有助減少極端社會動盪事件，對本港長遠或屬正面。她又相信，讓香港繼續作為一個與中國其他地方不同的城市，實行人員與自由資本流動並施行普通法，對中國屬有利做法。

對於美國取消對本港的特殊待遇，本港對美出口關稅制與內地看齊，陳敏蘭指出，本港對美出口僅佔前者GDP不足0.1%。不過，倘若美國對本港大範圍實施金融制裁，則屬事件最壞結果，惟她認為不太可能發生，因美國在港經濟利益不少，美資在港企業估計逾1300間，且幾乎所有美國重要金融機構都有在港設立營運。

她續稱，較有可能的情境是美國觀察港區國安法如何實施，但不會對香港宣布重大制裁，只會逐漸減少所給予的特殊待遇。她又表示，暫時未見有資金流出本港的跡象，亦預計不會發生，聯滙依然穩健，但面臨經濟收縮及各種不確定性，本港樓價今年預計會有5%至10%調整。

瑞銀又預計，環球經濟復甦會在第三季起持續，並於明年上半年回復正常。隨着各國經濟重啟，瑞銀看好英國股市及美國中型股。環球投資趨勢方面，可留意與自動化及機械化、電商、金融科技、雲計算、數據保安、醫護等範疇相關股份。環球企業盈利今明兩年料分別收縮21%及增長25%，亞洲區(日本除外)企業盈利今明兩年則預期分別倒退2%及增長18%。受盈利及估值支持，日本以外亞洲區股市未來12月整體上升空間可達兩成，其現市賬率現時亦僅得1.4倍，低於其1.6倍的10年均值。

陳敏蘭續指，中國會在今次疫情危機「先進，先出」(first in, first out)，內地GDP按年增長第二季料由負轉正，因內地製造業經已回恢復，高端產品更出現累積需求。雖然與數碼化趨勢相關的投資機會可在中國找到，惟A股目前經已跑贏亞洲區股市，這對A股而言屬輕微負面的因素。

被問到對中美關係未來看法，她料美國對華會採取非關稅措施，以免影響本國經濟，又相信之前簽訂的貿易協議會繼續有效。對於美國可能將中國在美上市中概股除牌，瑞銀指倘若真正發生，整個程序料需時3年，但由於中概股預期會回流到香港或上海上市，故不會影響到相關公司估值。