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今日 18:35 香港財經

瑞士洛桑:香港全球競爭力排名跌至第5位

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瑞士洛桑管理學院(IMD)公布2020全球競爭力報告，香港的排名由去年的第2位，下跌至第5位，主要是受到香港社會動盪，以及受中國經濟下滑拖累。

報告指出，首5位排名依次為新加坡、丹麥、瑞士、荷蘭及香港；中國今年的排名再跌6位至第20位，美國由去年第3位，跌至第10位。

IMD指出，中美貿易戰為企業帶來不穩定性，影響兩國的競爭力。不過，有關排名並未反映新冠肺炎疫情影響，但認為排名最高的5大經濟體在控制疫情，表現較佳，反映當地政府應變力、政策透明度高。

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