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羅致光:4至6月失業率頗大機會破6%

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本港3月至5月的失業率升至5.9%，超越2009年全球金融危機爆發後5.5%水平。勞工及福利局局長羅致光表示，按照目前的趨勢，下月公布的4至6月的失業率，頗大機會突破6%水平。

不過，他指出，政府公布的失業數據是3個月移動平均數，包括4月和5月的情況；若單看6月，失業率有望回落。

羅致光又說，最新失業率升幅收窄至0.7個百分點，相信因政府「保就業」計劃已出現預期作用，有助緩解失業情況。當局上周已派發「保就業」計劃的第一批資助金額，本周將派發第二批資助。

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